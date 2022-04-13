13 Nis 2022 21:45
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News Code: 84715665
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Irak Dışişleri Bakanı: İran-Suudi Arabistan görüşmeleri sürecek

Irak Dışişleri Bakanı: İran-Suudi Arabistan görüşmeleri sürecek

Tahran, İRNA- Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, bir süredir durdurulan İran-Suudi Arabistan görüşmelerinin yakında bir sonraki turunun düzenlenmesini umduklarını ifade etti.

Hüseyin basın toplantısındaki açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Suudi Arabistan ile İran arasındaki görüşmeler, iki ülkenin güvenlik kurumlarının katılımı çerçevesinde yapılmaktadır. Bazı konuların dillendirilmesi gerekiyor. Bir sonraki turun yakında yapılmasını umuyorum.

Bu toplantı ile ilgili tahminler yürütülüyor ama bana göre taraflar, görüşmeleri sürdürme niyetinde. Kapalı ve güvenlikli görüşmelerin açık ve aleni müzakerelere dönüşmesini umuyorum.

Yemen'deki ateşkes başka bir hale bürünmüş ve bu ateşkesin sağlanması, uluslararası ve bölgesel aktörlerin çabaları sonucu oluşturulmuştur''.

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