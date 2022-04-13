Irak Dışişleri Bakanı: İran-Suudi Arabistan görüşmeleri sürecek

Hüseyin basın toplantısındaki açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Suudi Arabistan ile İran arasındaki görüşmeler, iki ülkenin güvenlik kurumlarının katılımı çerçevesinde yapılmaktadır. Bazı konuların dillendirilmesi gerekiyor. Bir sonraki turun yakında yapılmasını umuyorum.

Bu toplantı ile ilgili tahminler yürütülüyor ama bana göre taraflar, görüşmeleri sürdürme niyetinde. Kapalı ve güvenlikli görüşmelerin açık ve aleni müzakerelere dönüşmesini umuyorum.

Yemen'deki ateşkes başka bir hale bürünmüş ve bu ateşkesin sağlanması, uluslararası ve bölgesel aktörlerin çabaları sonucu oluşturulmuştur''.

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