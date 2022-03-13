13 Mar 2022 14:44
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İran-Suudi Arabistan görüşmeleri için herhangi bir tarih belirlenmemiştir

İran-Suudi Arabistan görüşmeleri için herhangi bir tarih belirlenmemiştir

Tahran, İRNA- İRNA muhabirinin takibine göre, İran ile Suudi Arabistan arasındaki 5. tur müzakereler için bir tarih belirlenmediği belirtildi.

Bu sabah bazı haber kaynakları, İran ile Suudi Arabistan arasındaki görüşmelerin geçici olarak askıya alındığını iddia etti.

Ancak Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in Antalya Diplomasi Forumu sırasında İran-Suudi görüşmelerinin 5. turunun Çarşamba günü Bağdat'ta yapılacağını duyurduğu bildirildi.

Suudi Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan da birkaç gün önce İran İslam Cumhuriyeti ile beşinci tur müzakere olasılığını duyurmuştu.

İRNA'nın takipleri, 5. tur müzakereler için bir tarih belirlenmediğini ve İran'ın müzakereler için henüz belirli bir zaman açıklamadığını gösteriyor.

Öte taraftan resmi olmayan raporlar, İran ile Suudi Arabistan arasında beşinci tur müzakerelerin Çarşamba günü yapılacağını göstermektedir.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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