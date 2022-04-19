İran'dan Suudi Arabistan'la ortak petrol sahasından petrol üretimini artırma hamlesi

Sınır ve ortak sahaların geliştirilmesinin öncelik taşıdığına değinen Mütevessil, Furuzan ortak petrol sahasından petrol üretimine 88 gün aralıksız çalışma sonrası başlaıklarını kaydetti.

8 kuyuda 2738 metre derinlikte kazı kazdıktan sonra petrole ulaştıklarını ifade eden Mütevessil, ''Bu kuyuların tamamlanması ile sondaj iskelesi diğer kuyuya aktarılarak sondaj çalışmaları diğer kuyularda devam edecek'' dedi.

Furuzan ortak gaz sahasından petrol üretimini artırmak, Petropars şirketi tarafından yürütülen bir projedir.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish