17 May 2022 11:07
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İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan BAE Devlet Başkanı'yla Görüştü

İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan BAE Devlet Başkanı'yla Görüştü

Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakanı BAE’nin yeni Devlet Başkanı’yla görüşmesine değinerek, komşu ülkelerin samimi ilişkilerinin bölge düşmanlarının ümitsizliğine neden olduğunu belirtti.


İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan BAE’nin vefat etmiş eski Devlet Başkanı’nın cenaze töreninde Pazartesi günü BAE’nin yeni Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid ile ortak meseleleri görüştü.

Söz konusu görüşmede iki taraf için önemli meseleler ve aynı zamanda BAE’de yaşayan İranlıların ikameti ve işlerinin kolaylaştırılması gibi ortak meseleler ele alındı.




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