Dışişleri Bakanı, yeni BAE devlet başkanı ile görüştü

Şeyh Halife'nin vefatından dolayı taziyelerini sunmak üzere Abudabi'ye giden Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, bu akşam BAE'nin yeni Devlet Başkanı Muhammed bi Zayid ile bir araya gelerek ikili ve ortak konulrı ele aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde mukim İranıların sorunlarının çözülmesi ve işlerinin kolaylaştırılması dahil olmak üzere ikili önemli meseleler, Emir Abdullahiyan ile Muhammed bin Zayid'in görüşmesinde masaya yatırıldı.

Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın ölümü üzerine BAE Federal Yüksek Konseyi, Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ı bu ülkenin yeni devlet başkanı olarak seçti.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish