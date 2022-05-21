İran Cumhurbaşkanı Ayetullah Reisi Pazartesi Günü Umman’a Gidiyor

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ayetullah Reisi komşuluk diplomasisi ve ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkilerin gelişmesi doğrultusunda Umman Sultanı Heysem bin Tarık Al-i Said’in resmi daveti üzerine Pazartesi günü resmi heyetiyle beraber Umma’ın Başkenti Maskat’ı ziyaret edecek.



Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi’nin bir günlük Umman ziyareti programı Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile ikili görüşme, işbirliği sözleşmelerinin imzalanması, Umman’da yaşayan İranlılar ile bir araya gelmek ve Ummanlı tacirler ile görüşmeyi kapsıyor.



İran Cumhurbaşkanı’nın Maskat ziyareti Umman’ın yeni Sultanı’nın döneminde İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın ülkeye ilk ziyareti ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı Reisi’nin iktidara geçmesinden bu yana 9 aylık süreçteki 5. yabancı ülke ziyareti.



İran İslam Cumhuriyeti ve Umman arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesi doğrultusunda Cumhurbaşkanı Ayetullah Reisi’nin Umman ziyareti öncesi İranlı tacirler ve ekonomi alanında faaliyet gösteren İran vatandaşlarından oluşan 50 kişilik bir heyet geçtiğimiz hafta bu ülkeye gitti.



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