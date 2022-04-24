İran’ın Bir Komşusu Olarak Türkiye’nin Ülkemiz İçin Olağanüstü Avantajları Söz Konusu

İran-Türkiye Ortak Ticaret Odası Başkanı Mehrdad Saadet İRNA haber ajansıyla röportajında İran’ın son aylarda dış ticaretteki ilerlemelerine değinerek “Söz konusu rakamların ülkedeki ekonomi alanındaki aktif olan vatandaşlarımızı ileriye doğru hareketlerini alı koymasına sebep olamaz ve bizim şaşırmamıza neden olamaz. Çünkü Türkiye’yle ticaretimizdeki bundan önceki rakamlar mevcut ticaretimizden çok daha büyüktü.” ifadelerini kullandı.



Mehrdad Saadet İran ile Türkiye arasında bundan önceki ticaret hacmi verilerine değindikten sonra “Türkiye’yle ticaretimizde bundan önce 21 milyar Dolar’a ulaşılmıştı. Bu ülkeyle ticari işbirliğimizi göz alıcı bir şekilde artması için ciddi bir potansiyel var ve ilk adımda 16 milyar Dolara ulaşmaya çalışmalıyız.” dedi.



Saadet açıklamasının devamında “İran-Türkiye Ortak Ticaret Odası bu bu doğrultuda birçok panel ve fuar düzenlemek gibi farklı adımlar attı. Öte yandan Türkiye’de yaşayan İran vatandaşları için uygun bir ortam hazırlayarak bu ülkenin tacirleriyle tanışmalarını sağlayıp yatırım fırsatlarının arması için zemin hazırladık.” ifadelerine yer verdi.



İki ülkedeki tacirlerin birbirleriyle tanışması ve karşı ülkedeki ticari fırsatları daha net bir şekilde takip etmesinin önemine değinen İran-Türkiye Ortak Ticaret Odası Başkanı Saadet açıklamasını şöyle sürdürdü:

“İki ülkedeki tacirlerin karşılıklı olarak iki ülkedeki ticari ve ekonomik fırsatları tanıması ekonomi faaliyetleri üzerine olumlu bir etki bırakıyor dolayısıyla biz programlarımızı daha yoğun bir şekilde gerçekleştirmeye gayret göstereceğiz. Bu bağlamda hükumetimizin en önemli görevlerinden biri tüm gücüyle iki ülke arasındaki ticareti kolaylaştırmaya çalışması çünkü iki ülke arasındaki politikalar bazen ticaret hacmini doğrudan etkileyebiliyor.”



Mehrdad Saadet “Hükumetimizden başta Türkiye olmak üzere bölge ülkeleriyle ticari ve ekonomik ilişkilerin artması bağlamında dakik ve ciddi adımlar atacağını bekliyoruz.” dedi.



İran-Türkiye Ticaret Odası Başkanı açıklamasının devamında İran ve Türkiye’nin bölgenin en önemli ülkelerinden olduğunu hatırlatarak “İki ülkedeki potansiyelden 160 milyon kişilik bir piyasanın gelişimi doğrultusunda yararlanmamız gerekir.” ifadesini kullandı.



Mehrdad Saadet Türkiye’nin 2021 yılındaki 300 milyarlık ithalatına değinerek “Türkiye’nin İran’ın bir komşusu olarak ülkemiz için çok büyük avantajları söz konusu. Hükumetin uygulamaları ve özel sektörde ciddi adımlar atarak söz konusu potansiyeli ülkemizin çıkarları doğrultusunda daha iyi bir şekilde değerlendirerek komşu ülkemiz Türkiye’nin de bu karşılıklı çıkardan faydalanmasını sağlayabiliriz.” şeklinde konuştu.



Geçtiğimiz hicri-şemsi 1400 yılında İran’ın Türkiye’ye ihracatı 6 milyar 100 milyon Dolara ulaşarak yüzde 141’lik bir artış ve Türkiye’den ülkenin ithalatını 5 milyar 300 milyon Dolar düzeyine gelerek yüzde 20 artış gösterdi.







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