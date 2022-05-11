İtalya’nın İran Büyükelçisi: İtalyan Şirketler İran ile İşbirliği Yapma Konusunda İstekli

İtalya’nın İran Büyükelçisi Josepe Prone Tebriz Ticaret Odası Başkanı ve üyeleriyle görüşmesinde iki ülke arasındaki ticaret tarihi geçmişine değinerek İtalyan şirketlerin İran ile ticaret yapıp İran’da yatırım yapmak için istekli olduğunu belirtti.



Prone açıklamasının devamında “İtalya İran için iyi bir ortak olmuştur. İran’a yaptırım uygulanmasından önce İtalya bu ülkenin Avrupa’daki birinci ticari ortağıydı ve şu an İran ve İtalya arasındaki ticaret ciddi bir şekilde yaptırımların etkisi altında.” ifadelerini kullandı.



İtalya’nın İran Büyükelçisi İtalyan şirketlerin İtalya ve İran arasındaki ticari ilişkilerin tekrar devam etmesini ve artmasını istediğini belirterek “Tüm yaptırımlara rağmen birkaç İtalyan bankası İran bankalarıyla ilişkilerini koruyup sürdürdü.” şeklinde konuştu.



Prone söz konusu bankalara ilişkin “Bu bankalar zor şartlar altında İran ile çalışıp İran’da faaliyet etmek isteyen veya bu ülkede yatırım yapmak isteyen şirketlerle işbirliği yapıyor.” ifadelerini kullandı.



İtalya’nın İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi Josepe Prone yaptırımların biran evvel kaldırılmasını umduğunu belirterek “Yaptırımların kalkmasıyla beraber ili ülke arasındaki ticaret ve yatırımcılık normal halline geri dönecek.” dedi.



İtalyan diplomat ülkesinin ekonomi ve ticaret alanlarında aktif olduğunu belirterek İtalyan şirketlerin tekrar İran’a yatırım yapmaları ve İranlı şirketlerle iletişime geçerek işbirliğini artırmaları yönünde çaba göstereceğinin altını çizdi.



Tebriz Ticaret Odası Başkanıyla görüşen İtalya’nın İran Büyükelçisi Prone “Tebriz İran’ın Avrupa ve dolayısıyla İtalya’ya en yakın ülkesidir. Bu şehrin İtalya şehirleriyle tarihsel ilişkilerini göz önünde bulundurarak yine tacirleri ve sanayiciler arasında bu ilişkilerin kurulması yönünde çaba göstermemiz gerekiyor.” dedi.



Tebriz Ticaret, Sanayi, Maden ve Tarım Odası Başkanı da söz konusu görüşmede “Geçtiğimiz yıllarda bizim İtalya’yla çok iyi ticari ilişkilerimiz oldu. Başta Tebriz olmak üzere İranlı tacirler İtalyan şirketlerle işbirliği yapmaya eğilimli. 2 ülke arasında ticari ilişkilerin kurulması için iki ülke ve ticari odalar arasındaki ilişkilerin yükselmesi gerekiyor.” şeklinde konuştu.



İranlı yetkili açıklamasının devamında “İranlı ve İtalyan şirketler arasında yaptırımların kaldırılmasının ardından hemen işbirliğinin en kısa süre içinde başlaması için işbirliğin ilk hazırlamalarını yapmamız gerekiyor.” ifadelerine yer verdi.





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