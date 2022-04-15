İran ve Umman ticaret hacminde yeni rekor

İran-Umman Ticaret Odası Başkanı Muhsin Zarrabi tarafından yapılan açıklamaya göre, İran ile Umman arasındaki ticaret hacmi geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 53 artış kaydetti.

İran'ın Umman'a ihracatı 2020 yılında 438 milyon dolarken 2021 yılında yüzde 63 artarak 716 milyon dolara yükseldi.

İran ile Umman ticaret hacminin yüzde 53'lük büyümesinin son 20 yılda görülmemiş bir rekor olduğunu kaydeden Zarrabi, ''İran-Umman Ticaret Odası'nın kurulduğu 2013 yılında İran-Umman ticareti 221 milyon dolar ve İran'ın bu ülkeye yaptığı ihracat 148 milyon dolardı'' dedi.

Bu başarının nedenlerini sayan Zarrabi, Reisi Hükümeti'nin göreve geldiği geçen yıldan beri özel sektöre desteğin artması ve Sanayi Bakanı ile Ticareti Geliştirme Kurumu Başkanı'nın Umman'a ihracatın arttırılması için en çok desteği sağlamak olduğunu ifade etti.

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