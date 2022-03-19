19 Mar 2022 21:17
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İran ve Umman Dışişleri Bakanları arasında görüşme

İran ve Umman Dışişleri Bakanları arasında görüşme

Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir ABdullahiyan, Ummanlı meslektaşı Badr bin Hamad el-Busaidi ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ile son bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

Bu telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki yakın ilişkilere değinen Emir Abdullahiyan, ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi yönünde umutlarını dile getirdi.

Dışişleri Bakanı ayrıca Umman devletinin güvenlik mahkumları davası da dahil olmak üzere bazı sorunları çözmedeki yapıcı ve övgüye değer rolünden dolayı Busaidi'ye teşekkür etti.

Umman Dışişleri Bakanı Busaidi ise Dışişleri Bakanımızın bahsi geçen konulardaki açıklamaları ve eylemlerinden duyduğu memnuniyeti ve şükranları ifade ederken, iki taraf arasındaki yakın ilişki ve temasların devam ettiğini vurguladı ve Viyana'da son adımların atılacağına dair umutlarını dile getirdi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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