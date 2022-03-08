Muskat, deniz güvenliği konulu Umman-İran görüşmelerine ev sahipliği yaptı

Görüşmede iki taraf arasındaki işbirliği ve deniz güvenliği koordinasyonu ele alındı.

Umman tarafına ülkenin Sahil Güvenlik polis şefi Ali bin Sayf el-Mukbeli, İran tarafına ise İran polis teşkilatı sınır komutan yardımcısı General Hasan Karger başkanlık etti.

Her yıl, İran ve Umman donanmaları ile polis ve Sahil Güvenlik kurumları, deniz sınırlarının güvenliğini sağlamak için ortak deniz tatbikatları düzenliyor.

2019 yılında İran askeri heyetinin Muskat ziyaretinin ardından iki ülke arasında askeri işbirliğine ilişkin bir mutabakat zaptı imzalandı.

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