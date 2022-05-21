İran ve Kazakistan, Serahs Özel Ekonomik Bölgesinde İlk Ortak Ticari Merkezini Açacak

Serahs özel ekonomik bölgesi yönetim kurulu Başkanı Muhammed Rıza Berehmend İRNA’ya verdiği röportajda Serahs özel ekonomil bölgesinin Kazakistan ile ortak çalışmalarına değindi.
Berehmend “Serahs özel ekonomik bölgesiyle Kazakistan arasında ilk ortak ticari ve lojistik merkezini inşa ediyoruz. Söz konusu merkez yük taşıma ve destek hizmetlerini tacirlere ve ürün sahiplerine sunacak ve ticaretin gelişmesi için önemli bir araç rolünü oynayacak.” ifadelerini kullandı.
İranlı yetkili açıklamasının devamında “ Serahs özel ekonomik bölgesinin Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri sahasına giriş kapası olarak stratejik konumu Kazakistan başta olmak üzere söz konusu ülkelere transit değerleri ve ihracatın artması konusunda önemli ve etkili olabilir.” dedi.
Serahs özel ekonomik bölgesi yönetim kurulu Başkanı Kazakistan piyasasının önemine vurgu yaparak “Bizim yürüttüğümüz politikalar bu anlamda belirleyici bir role sahiptir. Bizim bu doğrultudaki planlarımız Kazakistan’da varlığımızı güçlü bir düzeye taşıyıp bu ülkenin tacirleri ve yatırımcılarıyla ilişkilerimizi ciddi bir bazda artırmaktır.” ifadelerine yer verdi.
Öte yandan Serahs özel ekonomik bölgesi halka ilişkiler bölümünün raporuna göre İran-Kazakistan ticaret odası Başkanı da dün Serah özek ekonomik bölgesiyle görüşmesinde “Bu özel ekonomik bölge sadece ihracat değerlerine ve özelliklerine sahip tek alan ve ülkemizin transit kapısı sayılır.” dedi.
Emir Abedi Kazakistan’ın tarım ve enerji konusundaki sağlam altyapılarına değinerek Serahs özel ekonomik bölgesinin stratejik konumundan dolayı bu bölgenin Kazakistanlı tacirlerin, ürün sahiplerinin ve önemli taşıma şirketlerinin ilk önceliği olduğunu söyledi.
Bağımsız Devletler Topluluğuna üye olan ülkeler Azerbaycan, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Özbekistan, Rusya ve Tacikistan’dan ibarettir.
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Tahran, İRNA- Serahs özel ekonomik bölgesi yönetim kurulu Başkanı İran ve Kazakistan arasında ilk ortak ticari ve lojistik merkezinin inşa edildiğini ve yakın bir zamanda faaliyete başlayacağını duyurdu.
Serahs özel ekonomik bölgesi yönetim kurulu Başkanı Muhammed Rıza Berehmend İRNA’ya verdiği röportajda Serahs özel ekonomil bölgesinin Kazakistan ile ortak çalışmalarına değindi.
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