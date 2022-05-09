Dış ticaret hacmimiz 100 milyar dolar

Devlet televizyonunda canlı programa katılan Cumhurbaşkanı Reisi, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran'ın ticari alanda göreve geldiklerinden beri büyük sıçramalar kaydettiğini ifade eden Reisi, ''Döviz ve Riyal cinsinden kaynaklar ile 2 katına çıkan petrol satışı konusunda hiçbir sıkıntımız yoktur'' diye belirtti.

Ülkenin halkın can güvenliği ve koronaya karşı aşılama açısından başarılı olduğunu ve aşı ithalatı ile birlikte yerli aşı üretimi bakımından da iyi eylemler yaptıklarına değinen Reisi, ''Bugün aşı üretiminden aşı ihracat konumuna gelmiş bulunmaktayız diye ifade etti.

Cumhurbaşkanı Reisi, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

''Hükümetin o dönemki en büyük kaygısı, aşıların tedariği, aşılama ve halkın can güvenliğini korumaktı. Allah'ın lutfü, hükümetin çabası ve halkın işbirliği sayesinde bu alanda başarılı olduk ve bugün günlük korona ölüm oranı, 700'den 7'ye düşmüştür.

Genel başarılı ve etkin aşılama sonrası esnaf ve iş erbabı ile bilim ve eğitim merkezleri kapılarını açtı. Bugün yeterli aşı ithalatına ilaveten ülke içinde de aşı üretimi için büyük kapasiteye sahibiz ve hatta aşı ihracatı yapıyoruz. Bu da İran için büyük gurur kaynağı.

Göreve geldiğimiz günlerde bir diğer kaygımız temel malların rezerviydi. Hükümetin çabası ile kısa dönemde temel malların rezervi ile ilgili endişelerimiz giderildi. Ayrıca Riyal ve döviz cinsinden kaynaklarımıza ilişkin kaygılarımız da giderildi''.

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