28 Nis 2022 22:41
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News Code: 84735388
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Cumhurbaşkanı Reisi'nin İslam ülkeleri büyükelçi ve temsilcileri ile görüşmesinden görüntüler

Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi bugün Perşembe 28 Nisan günü İslam ülkelerinin büyükelçi ve misyon temsilcileri ile görüştü. Kameraman: Emin Celali

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