Cumhurbaşkanı Reisi'nin İslam ülkeleri büyükelçi ve temsilcileri ile görüşmesinden görüntüler

Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi bugün Perşembe 28 Nisan günü İslam ülkelerinin büyükelçi ve misyon temsilcileri ile görüştü. Kameraman: Emin Celali
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