İran'dan İslami ülkelerin İslamofobi ile mücadele kapasitesini kullanmaya vurgu

Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan İİT'ne üye ülkelerin 48. Dışişleri Bakanları toplantısının arifesinde bir video mesajında konuşan Hüseyni, şu ifadeleri kullandı:

''Filistin ve işgal altındaki toprakların kurtuluşu amacıyla kurulan İslam İşbirliği Teşkilatı, Müslümanların kalbinde bir ümit oluşturdu ve bu umudun bir güvensizliğe dönüşmemesi gerektiğine inanıyoruz.

İslam ülkeleri arasındaki birlik ve aralarında adalet arama motivasyonu, İslam dünyasının yüksek hedeflerine ulaşmasında temel ve belirleyici bir role sahiptir.

İslam ülkelerinin gelişme ve refah potansiyeli de dahil bütün kapasitesi, etkin bir şekilde kullanılırsa İslam Ümmeti'nin çıkarlarına hizmet edebilecek ve ayrıca İslam karşıtlarını ve düşmanları caydırabilecek benzersiz bir kapasitedir.

İslam ülkelerinin İslamofobi ile mücadele kapasitesini kullanma ihtiyacının altını çiziyoruz. İslamabad'da yapılacak toplantı da dahil olmak üzere İslam İşbirliği Teşkilatı'nın düzenli toplantılarının yapılması, İslam dünyasındaki en önemli konuları ele almak için iyi bir fırsat olabilir''.

İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları 48. toplantısı 22-23 tarihlerinde Pakistan Hükümeti ev sahipliğinde bu ülkenin başkenti İslamabad'da gerçekleştirilecek.

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