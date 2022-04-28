Arap ve İslam ülkeleri, Filistin'e desteği İran'dan öğrenmelidir

Ebumücahşt yaptığı açıklamada, ''İran İslam Cumhuriyeti'ne Filistin halkı ile direnişine verdiği eli bol ve sürekli desteğinden ve Filistin direnişinin bugünlere gelmesine katkı sağladığından dolayı teşekkür ederiz'' diye belirtti.

Gazze'de Filistin Stadı'nda düzenlenen Dünya Kudüs Günü sanal faaliyetlerinin başlangıcında konuşan Ebumücahit, ''İşgalciler kıyım ve zulümler Kudüs'ün asli sakinlerini kendi yurtlarından göç ettirmeye çalışıyor ve onların amacı Kudüs'ün tarihi ile demografik yapısını değiştirmek ve bu kente egemen olmaktır'' dedi.

Direnişin Filistin topraklarının işgaline son vermek için en iyi yöntem olduğuna dikkati çeken Ebumücahit, ''Geçen yıl Kudüs'te ve Şeyh Cerrah mahallesindeki direnişin büyük etki ve sonuçlarına tanık olduk'' değerlendirmesinde bulundu.

Filistinli yetkili, ''Kudüs Kılıcı Savaşı sonrası tüm bölge, İsrail rejimi ile mücadele alanına dönüşmüş durumda. Kudüs'ü ve sakinlerini desteklemek, ahlaki, insani ve milli bir görevdir'' diye ekledi.

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