Yüz binlerce Filistinli genç Mescid-i Aksa'da toplandı

Bu sayıda dindar Filistinli gençlerin Ramazan ayına özgü namazda bir araya gelmesi, İsrail rejiminin uyarılarına rağmen gerçekleşti. Mescid-i Aksa'daki namaz, muhteşem ve eşi benzeri görülmemiş biçimde kılındı.

Geçen Cuma günü de 150 bini aşkın Filistinli oruçlu Müslüman, başta Batı Şeria ve 1948 toprakları olmak üzere işgal edilmiş toprakların dört bir yanından Cuma namazını kılmak ve İsraillilere karşı öfkelerini göstermek amacıyla Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya geldi.

Filistin haber kaynakları, Cuma namazının kılınmasının ardından binlerce Filistinlinin Hayber, Hayber Ya Yahudi sloganıyla Kudüs ile Müslümanların kutsal mekanlarının dokunulmazlığının ayaklar altına alınmasına tepki gösterdi.

Siyonistler de Filistinlilerle çatışarak plastik mermiler ve biber gazıyla Filistinlileri dağıtmaya kalkıştı. Bu çatışmalar sonucu onlarca Filistinli Müslüman oruçlu ibadet eden yaralandı.

İsrail rejimi yetkilileri askerlerine Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kılanlarla çatışmak üzere gereken önlemleri artırmaları yönünde talimat verdi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish