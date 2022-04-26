İran: Mescid-i Aksa'nın uluslararası yasalar çerçevesinde korunması gerekiyor

BM Güvenlik Konseyi'nin Filistin gelişmelerini ele aldığı toplantısında konuşan Tahtırevançı, Güvenlik Konseyi'nin İsrail rejiminin Filistin halkına yönelik işlediği cinayetlere sessiz kalmasını eleştirerek, ''BMGK'nın bu tür cinayetlere ilişkin sessizlik ve eylemsizliği sürdüğü müddetçe Filistinlilerin haklarını elde emesi mümkün olmayacak. Güvenlik Konseyi'nin mevcut duruşunu devam ettirmesi, İsrail rejimini ancak mazlum Filistin halkına yönelik işgalcilik ve cinayetlerini sürdürmesi açısından daha da cesur hale getirmiştir'' derğerlendirmesinde bulundu.

İsrail rejiminin Filistin halkına karşı işlediği cinayetlerin tamamen belgeli ve inkar edilmez olduğunun altını çizen Tahtırevançı konuşmasını şöyle sürdürdü:

''Bu suçlar uluslararası yasalara göre savaş suçu niteliğinde ve cinayetlerin failleri bir an önce adalet önüne çıkarılmalıdır.

BM Güvenlik Konseyi kendi Şartı uyarınca uluslararası barış ve güvenliğe dönük taahhütlerini ifa etmeli ve İsrail'i elinde bulundurduğu tüm yasal araç ve vesileleriyle hesap verecek düzeye getirmelidir. Güvenlik Konseyi ayrıca savaş suçların görmezden gelinmediği konusunda emin olmalıdır.

İşgal edilmiş Filistin topraklarındaki durum, İsrail'in Filistin halkına karşı uyguladığı ırkçı politikaları ve vahşi cinayetlerinin sürmesi ile ve bu rejimin hesap vermemesi ile daha vahim hale gemiştir.

İsrail rejimi cinayetlerini uluslararası toplumun gözü önünde işlemekte ve hiçbir ceza ve sonuçla karşı karşıya kalmayacağından emin durumdadır''.

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