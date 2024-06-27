ABD'den İsrail'e üç milyar dolarlık askeri yardım

Agence France-Presse'de yer alan habere göre, üst düzey bir Amerikan hükümet yetkilisi bugün yaptığı açıklamada, Amerika'nın geçen yıl 7 Ekim'den bu yana İsrail'e 6,5 milyar dolardan fazla silah gönderdiğini, sadece Mayıs ayında ise yaklaşık üç milyar dolar olduğunu belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı geçen yıl yaptığı açıklamada, 2009 yılından bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nin 1,3 milyar doları Demir Kubbe için olmak üzere toplamda 3,4 milyar dolar füze savunma bütçesine yardım ettiğini belirtti. Son yıllarda, Amerika'nın İsrail rejimine yaptığı askeri yardımlar, 2016 yılında imzalanan ve Washington'un 2019-2028 mali yılları arasında İsrail rejimine yıllık ortalama 3,8 milyar dolar askeri yardım sağlama taahhüdünde bulunduğu 10 yıllık mutabakat zaptı çerçevesinde tanımlanmıştır.

Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Amerikan hükümet yetkilisi, 7 Ekim'den bu yana Tel Aviv'e yapılan 6,5 milyar dolardan fazla yardım hakkında "Bu büyük bir eylem ve sadece bir sevkiyat durduruldu." dedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Mayıs ayı başlarında 2.000 librelik bombaları içeren bir sevkiyatı durdurdu. Bu sevkiyat, İsrail rejimi üzerinde baskı oluşturmak ve Refah'a yönelik geniş çaplı bir askeri saldırı yapmaması amacıyla durduruldu.

Çarşamba günü, Binjamin Netanyahu, İsrail rejimi başbakanı ve Joe Biden hükümeti arasında Tel Aviv'e silah teslimat hızının düşürülmesi konusunda bir anlaşmazlık çıktıktan sonra, iki taraf silah sevkiyatları üzerindeki boşluğu çözme yolunda ilerleme kaydettiklerini iddia etti.

İsrail rejimi savaş bakanı Yoav Gallant, üç günlük Washington ziyareti sırasında üst düzey Amerikan yetkilileriyle bir araya geldi. Gallant, Biden'ın ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan ile görüştükten sonra"Toplantılarımız boyunca önemli ilerleme kaydettik, engeller kaldırıldı." açıklamasında bulundu.

Medyada yer alan haberlere göre, Gallant'ın yakın çevresine dayandırılan bilgilere göre, Gallant, Binjamin Netanyahu'nun Amerika hükümetiyle olan ilişkilerinden memnun değil. İsrail gazetesi Jerusalem Post, Gallant'a yakın çevreleri kaynak göstererek, Netanyahu'yu Washington ile yaşanan silah krizinden sorumlu tuttuğunu yazdı, çünkü İsrail rejimi savaş bakanına göre Netanyahu, akıllıca ve sakin bir şekilde hareket etmedi.