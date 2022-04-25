İngiliz siyasi uzmandan Batı'nın apartayd İsrail rejimine sonsuz desteğine eleştirisi

İRNA'ya konuşan Shakespeare, Dünya Kudüs Günü'nün yıllık bir etkinlikten öte olduğuna değinerek, ''Bu gün, Filistin'de uygulanan acı ve adaletsizliğin hatırlatılması için bir dini zorunlululktur ve bir dini buyruk olarak ilelebet kalacaktır'' dedi.

İsrail rejiminin işgal edilmiş Filistin torpaklarında cinayet işlemeye devam ettiğini dile getiren Shakespeare, ''İsrail, işgal edilen bir toprakta gerçek aoartayd bir varlıktır. İsrail demokrasi karşıtı bir unsur olarak Filitin'in oy hakkını elinden almıştır'' değerlendirmesinde bulundu.

Batı'nın İsrail rejiminin cinayetlerini kınamayarak çifte standart uyguladığına ilişkin soruya ise Shakespeare, ''Batı'nın ikiyüzlülüğü ve İsrail'in Filistin'deki şiddetini sürekli deseklemesinin hiçbir sınır ve kısıtlaması yoktur'' yanıtını verdi.

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