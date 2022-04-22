İran BM'den İsrail rejiminin saldırılarını durdurması için acil eylem yapmasını istedi

BM Genel Sekreteri Anotnio Guterres ile İslam ülkeleri büyükelçilerinin bir araya geldi toplantıda konuşan Tahtı Revançı, işgal edilmiş Filistin topraklarındaki son gelişmelere ve İsrail rejiminin Mescid-i Aksa'ya saldırmasına ve Filistinli oruç tutan Müslümanları katletmesine işaret ederek, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası toplumun İsrail rejiminin saldırılarını ve tecavüzlerini durdurması için acil görev üstlenmesi isteğinde bulundu.

Diğer İslam ülkeleri büyükelçi ve temsilcileri de BM'nin Filistin meselesinin adil bir şekilde çözülmesi ve İsrail rejiminin işgalciliğinin son bulmasındaki rolünün öneminden söz etti.

İslam ülkeleri temsilcileri bu görüşmede başta işgal edilmiş Filistin topraklarındaki son gelişmelerle İsrail rejiminin Mescid-i Aksa'ya saldırıları ve İslamofobi'nin yaygınlaşması sorunu başta olmak üzere İslam dünyasnın önemli gündemini ele aldı.

İran'ın kutsal İslami mekanların dokunulmazlığının kınanması teklifi

Toplantıda ayrıca İslamofobi ve bazı Avrupa ülkelerinde aşırıcı grupların Müslümanlara karşı eylemlerinin tırmanması masaya yatırıldı.

İran Büyükelçisi, İsveç'te aşırı sağ gruplarının Kur'an yakma ve İslam kutsallarına hakaret etmek gibi eylemlerinin kınanması için İslam ülkeleri tarafından BM Genel Kurulu ile Güvenlik Konseyi Başkanlarına dönük ortak açıklama yapılması önerisinde bulundu ve öneri de İslam ülkeleri temsilcilerince sıcak karşılandı.

Bu açıklamanın önümüzdeki günlerde İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin temsilcileri tarafından New York'ta açıklanması bekleniyor.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish