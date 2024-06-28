İnkılap Rehberi: İslam Cumhuriyeti'nin ilkesi halka dayanmaktadır/Halkın katılımı gerekli

İslam İnkılabı Rehberi oyunu kullandıktan seçim tavsiyelerinde bulunarak, “Seçim günü İranlılar için sevinç ve mutluluk günüdür. Hele ki seçim cumhurbaşkanını seçmek ve ülkenin geleceğini belirlemek içinse. Ancak halkın coşkulu varlığı ve seçmen sayısının artması da önemli bir konudur. Seçime katılım, İslam Cumhuriyeti'nin kesin bir ihtiyacıdır” dedi.

Ayetullah Hamaney, “İslam Cumhuriyeti’nin özünde halkın varlığı dikkate alınmış ve İslam Cumhuriyeti'nin bekası, dünyadaki izzeti ve azameti halkın varlığına bağlıdır. Dolayısıyla değerli halkımıza oy vermeyi ciddiye almalarını ve bu önemli siyasi sınava katılmalarını tavsiye ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

İslam İnkılabı Rehberi, “Bazılarının tereddüt ettiği söyleniyor. Ancak ben tereddüt için bir şey bulamıyorum. Bu önemli sonuçları olan kolay bir iştir. Para gerektirmeyen, zaman almayan, baskısı olmaya ama faydası çok olan bir şeyi yapmak için insanlar neden tereddüt etsin? Özellikle bahsettiğim nokta göz önüne alındığında İslam Cumhuriyeti'nin halkın varlığına dayandığı; İslam Cumhuriyeti sisteminin doğruluğunu ve dürüstlüğünü ispat etmek için halkın katılımı gereklidir” ifadesini kullandı.

Ayetullah Hamanei, “Yüce Allah’tan bu ülke için en iyi ve en faydalı bir seçim nasip etmesini ve halkın tercihlerinden memnun olmalarını temenni ediyorum” dedi.