İsrail’le İlişkilerini Normalleştirenler Siyonist Rejimin Kendisini Koruyup Desteklemekten Bile Aciz Olduğunu Anlasın

Filistin’in Bağdat Büyükelçisi dünya Kudüs gününe iki gün kala bugün Çarşamba günü İRNA’ya verdiği röportajda “Dünya Kudüs günü var olmalıdır çünkü Kudüs ve Filistin milleti Siyonist işgalcilerin karşısında İslami kutsalları savunmak adına cephe hattında durup direniş gösteriyor. İsrail’in Mescid-i Aksa’ya tecavüzlerine engel olunması gerekiyor.” dedi.
Ahmet Akıl açıklamasının devamında Siyonizm ideolojisindeki “Süleyman tapınağı”ni tekrardan inşa etmeye dayalı Siyonistlerin tehlikeli projelerine değinerek “Siyonistler söz konusu tehlikeli inançları doğrultusunda Mescid-i Aksa’nın avlusunda hayvan kurban etmeye çalıştılar.” dedi.
Aşırıcı Yahudilerin inanışına göre “Süleyman tapınağını” yeniden inşa edebilmek için muhakkak bir koyunu Mescid-i Aksa’nın avlusuna götürüp hazır olduklarını kanıtlamak için onu kurban etmeleri ve kanını o bölgeye dökmeleri gerekiyor. Onlar söz konusu töreni “Pesah töreni Kurbanı” olarak adlandırıyor. Şimdiye kadar Filistinli direnişçi Müslümanlar onların böyle bir şey yaparak Müslümanların kutsallarına hakaret etmelerine izin vermedi.
Filistin’in Irak Büyükelçisi açıklamasının devamında Siyonist İsrail rejiminin güç, mücadele, direniş ve ümmetin harekete geçmesi dışında başka bir dilden anlamadığını belirterek “İlişkilerin normalleştirilmesi olarak adlandırılan şey, sarsak rejimlerin bir destek arayışıdır; bu İsrail’in onları destekleyeceğini düşünen rejimlerin bir çabası oysaki Siyonistler kendilerini desteklemekten ve savunmaktan bile acizler.” dedi.
Ahmet Akıl açıklamalarının devamında Siyonist İsrail rejimi stratejik olarak son derece kötü bir durumda olduğunu belirterek İsrail rejiminin varlığını tehdit eden sorunlarla karşı karşıya olduğundan dolayı bir şekilde ilişkilerin normalleştirilmesiyle Filistinlilerin haklarının üzerinde zıplamaya çalıştığını dile getirdi.
Öte yandan Irak Parlamentosu Milletvili Amir el-Fayiz İRNA’ya verdiği röportajda “Siyonist İsrail rejimiyle ilişkilerini normalleştirenlerin kendileri de Siyonist.” ifadelerini kullandı.
Amir el-Fayiz “Siyonist İsrail rejimiyle ilişkilerin normalleştirilmesi doğrultusunda adım atanlar ve bu yönde davette bulunanlar vatandaşı oldukları ülke bir yana kesinlikle Siyonist’tir.” Şeklinde konuştu .
Iraklı Milletvekili Müslüman milletlerin Siyonist İsrail rejimiyle ilişkilerin normalleşmesine karşı olmasına rağmen bazı hükumetlerin İslam aleminin düşmanı olan bu rejimle ilişkilerini normalleştirmeye çalışmasının son derece üzücü ve utanç verici olduğunu söyledi.
Amir el-Fayiz Siyonist İsrail rejimiyle ilişkilerini normalleştirme peşinde olan Müslüman ülkelerin yöneticilerine dair "Bunlar Müslüman olsa bile dinlerini bir kenara koyup ahiretlerini dünyaya satmış olan insalar." ifadelerine yer verdi.
Iraklı yetkili çıklamasında Siyonist İsrail rejimiyle ilişkilerin normalleştirilmesini suç gören bir önergeyi Pazar günü Irak parlamentosuna teslim edileceğini bildirdi.
Iraklı Milletvekili Dünya Kudüs Gününde herkesin bu kutsal mekanın işgalden kurtulup özgür olması için tüm dünyaya sesini duyurmasını istedi.
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Tahran, İRNA- Filistin’in Irak Büyükelçisi yaptığı bir açıklamada Siyonist İsrail rejimiyle ilişkilerini normalleştiren ülkelere değinerek “Siyonist İsrail rejiminin onları desteklemesini bekliyorlar oysaki İsrail rejimi kendisini destekleyip korumaktan bile aciz.” ifadelerini kullandı. Filistin’in Bağdat Büyükelçisi ve öte yandan Irak Milletvekili el-Fayiz Müslümanların Dünya Filistin gününde Kudüs’ün özgürlüğü için sesini tüm dünyaya duyurmasını istediler.
Filistin’in Bağdat Büyükelçisi dünya Kudüs gününe iki gün kala bugün Çarşamba günü İRNA’ya verdiği röportajda “Dünya Kudüs günü var olmalıdır çünkü Kudüs ve Filistin milleti Siyonist işgalcilerin karşısında İslami kutsalları savunmak adına cephe hattında durup direniş gösteriyor. İsrail’in Mescid-i Aksa’ya tecavüzlerine engel olunması gerekiyor.” dedi.
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