ABD ve Nato'nun Afganistan'daki varlığı, yıkım ve ölüm dışında bir kazanım sağlamadı

Letonya'nın Tahran Büyükelçisi Petris Vayras'ı kabul eden Reisi, İran'ın jeopolitik konumu nedeniyle Asya ile Avrupa arasındaki ticaretin canlanmasına ve masrafların düşmesine katkı sağlayabileceğini kaydederek, ''Günümüzde uluslararası arenada ciddi sorunlarla ve Affanistan ve Filistin gibi ülkelere zulümle karşı karşıyayız. ABD ve Nato'nun Afganistan'daki varlığı, yıkım ve ölüm dışında bir kazanım sağlamadığı gibi bölge için güvenlik de oluşturmadı. İran dünyayı tek taraflılığa ve savaşa yönelten her eyleme karşıdır'' dedi.

Letonya Büyükelçisi de bu görüşmede yaptığı açıklamada, İran ile Letonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıldönümüne değinerek, İran'la karşılık dostluk ve anlayışa dayalı iki ülke çıkarları doğrultusunda geliştirmek istediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Reisi: Dünyanın neresinde olursa olsun suçsuz insanların ölümüne ve çatışmalara karşıyız

Karadağ Tahran Büyükelçisi Prişa Kastratoviç'i de kabul eden Cumhurbaşkanı Reisi, Balkanlardaki savaşın bu bölge ve dünya için acı bir deneyim olarak nitelendirerek, ''Dünyanın neresinde olursa olsun suçsuz insanların ölümüne ve çatışmalara karşıyız'' diye konuştu.

İran'ın başta Karadağ olmak üzere bütün Balkan ülkeleri ile gelişmekte olan ilişkilere sahip olduğuna değinerek, Balkanlardaki savaşın bu bölge ve dünya için acı bir deneyim olarak nitelendirdi.

Reisi, ''Dünyanın neresinde olursa olsun suçsuz insanların ölümüne ve çatışmalara karşıyız. Savaş asla istenen bir durum değildir ve İran'ın ilkeli politikası, barış ve istikrarı desteklemek ve savaşa muhalefet olmuştur'' değerlendirmesini yaptı.

Karadağ Büyükelçisi de iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştiğine değinerek, görev süresi boyunca bu ilişkileri en üst seviyeye çıkarmaya çalışacağını belirtti.

İran-Estona ilişkilerinin geliştirilmesine vurgu

Diğer taraftan Estonya Büyükelçisi Anli Kok ile de görüşen Cumhurbaşkanı Reisi, İran ile Estonya arasındaki tarihi ilişkilerin geçmişine değinerek, ''İran ve Estonya çeşitli siyasi, ekonomi ve ticari alanlarda işbirliği kapasitesine sahiptir ve başta Kuzey-Güney Koridoru olmak üzere bu kapasitelerin pratiğe dönüştürülmesi gerektiğine inanıyoruz'' diye açıkladı.

İran ile Estonya ilişkilerinin büyümesinin iki ülkenin uluslararası işbirliği için etkin bir unsur olacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Reisi, ''İki ülke ortak komisyonu canlanmalı ve ekonomik ilişkilerin güçlenmesine odaklanmalıdır'' dedi.

Estonya Büyükelçisi Kok da bu görüşmede yaptığı açıklamaa, 2 ülkenin ilişkilerinin kurulmasının 30. yıldönümüne değinerek, İran'la her türlü alanda ilişkileri ilerletmeyi hedeflediklerini söyledi.

İran-Nepal ilişkileri bir üst düzey taşınmalıdır

Nepal'in Tahran Büyükelçisi Tapas Adikari'yi de kabul eden Reisi, İran ve Nepal gibi Asyalı ülkelerin kültürel ve medeniyetsel yakınlıklarına atıfta bulunarak, ''İki ülke kendi zengin kültürel ve uygarlıklarına dayanarak siyasi, ekonomik ve özellikle kültürel alanlarda ilişkilerini bir üst seviyeye çıkarabilir'' değerlendirmesinde bulundu.

İran ile Nepal'in her daim iyi ve dostane ilişkilere sahip olduklarına dikkati çeken Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ''Batılı emperyalist güçler, kültürel saldırılarının hedefini Batı dışındaki ülkelerin zengin kültürel varlıkları olarak belirlemişler ve bundan dolayı başta insan hakları olmak üzere kendi kültür ve medeniyetimizi korumak adına daha fazla çaba sarfetmemiz gerekiyor'' dedi.

Nepalli Büyükelçi ise İran'la ilişkilerini güçlenirmek istediklerini dile getirerek, ''İki ülke kültürel yakınlıklarla ortak yönlere sahipler ve örneğin Nepalca'da yüzlerce Farsça kelime mevcut. Bu tür rotak yönlerden ikili ilişkileri güçlendirmek adına yararlanmamız gerekiyor'' dedi.

Cumhurbaşkanı Reisi: Tahran-Erivan ilişkilerinin düzeyini yükseltmek için birçok kapasite mevcut

Ermenistan'ın Tahran Büyükelçisi Arsen Avakyan'ı da kabul eden Cumhurbaşkanı Reisi, ''İyi komşuluk politikası temelinde Tahran-Erivan ilişkilerinin düzeyini yükseltmek için birçok kapasite mevcu. İran her türlü saldırganlığa karşı muhaliftir. İran'ı diğer ülkelerden ayıran şey, ABD ve emperyalist ülkelerin tecavüzlerine karşı ilkesel duruş sergilemesidir. İran İslam Cumhuriyeti ayrıca ülkelerin ülkelerin toprak bütünlüğü ve ulusal egemenliklerine saygı duyuyor'' diye belirtti.

Ermenistan'ın Tahran Büyükelçisi Avakyan ise İran'la ilişkilerini geliştirmek istediğini kayederek, ''İkili ilişkilerin düzeyini stratejik ilişkiler seviyesine çıkarmak istiyoruz'' dedi.

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