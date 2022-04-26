İsrail rejimi ile ilişki kurmak büyük yanlıştır

Yüzlerce üniversite öğrencisi ve öğrenci kuruluşları üyelerini kabul eden Ayetullah Hamanei, zulme boyun eğmemeyi İslam Devrimi'nin özelliklerinden olarak nitelendirerek, ''Bu ögeler dünyayı sarstı ve milletleri İslami İran'a yöneltti ve bundan dolayı geçtiğimiz yıllarda herhangi siyasi bakış açısıyla göreve gelen her Cumhurbaşkanı, yurt dışı gezilerinde halklarla bir araya geldiğinde o halklar Cumhurbaşkanlarımıza sempati duymuş ve yaktıkları ABD bayrağı yerine İran İslam Cumhuriyeti bayağını dalgalandırıyorlar'' diye belirtti.

Ayetullah Hamanei konuşmasını şöyle sürdürdü:

''Öz İslam'a dönüş ve yozbalığı ret ve Filistin konusu, İslam Devrimi'nin diğer ögelerinden sayılıyor. Kimliksizleştirme ve ülküsüzleştirme, uyanık olmamız gereken iki kaygı verici unsurdur. Ancak kimlerin kimliksizleştirme, ülküsüzleştirme ve bağımsızlaştırma peşinde olduğu ve ne kadar başarılı olup olmadığı meselesi, üniversite ve akademi camiası ile düşünürlen görevidir.

Günümüzde dünya yeni bir düzene girmektedir. İki kutuplu dünya düzeni ve tek kutuplu dünya düzeni sonrası oluşmaya başlayan bu yeni düzende ABD her geçen gün zayıflamaktadır. Ukrayna savaşında yaşnanları daha derin ve yeni dünya düzeni çerçevesinde ele almak gerekir. Bu savaş sonrası muhtemelen karmaşık ve zor süreçler ortaya çıkacak ve bu yeni ve karmaşık kolullarda İran dahil tüm ülkelerin görevi, yeni düzende menfaat ve güvenliği sağlamak ve izole olmamak için donanımlı ve yazılımlı katılımdır.

Bu büyük görevi yapmakla ilgili en büyük sorumluluk, üniversite öğrencileri ve akademi dünyasına düşüyor ve bu nedenle üniversitelere ilişkin ilginin önemi ikiye katlanıyor.

Bu yılki Dünya Kudüs Günü eskilerine kıyasla daha farklı geçecek. Filistin halkının büyük fedakarlıkları ve Siyonistlerin kötülük ve cinayetlerinin zirveye çıktığı dikkate alındığında, bu yılki Dünya Kudüs Günü geçen yıllardakinden daha farklı olacak ve mazlum ve aynı zamanda güçlü Filistin halkı ile dayanışma içerisinde olmakla onların gücü ile moralini artırmalıyız. İsrail rejimi her ne halt ediyorsa ABD ve Avrupa onu destekliyor.

Filistin halkı mazlum olmakla birlikte güçlüdür ve Filistinli gençler, Filistin davasının unutulmaması adına cihat ve direniş sergilemektedir. Kudüs Günü mazlum Filistin halkı ile dayanışma adına ve onlara moral vermek üzere iyi bir fırsattır.

İslam ülkelerinin Filistin konusuna ilişkin performansı çok kötüdür. Maalesef İslam ülkeleri bu açıdan çok kötü performans sergiliyor ve hatta Filistin konusuna değinmekten kaçınıyorlar ve bazıları da Filistin'e yardım yolunun İsrail rejimi ile ilişki kormaktan geçtiğini sanıyor. Oysa bu, büyük bir yanlıştır.

Mısır devleti son 40 yılda bu büyük yanlışa kapılarak ve İsrail rejimi ile ilişki kurarak yanlış yola girdi. Mısır'ın İsrail rejimi ile ilişki kurması, İsraillilerin Filistin halkına karşı cinayetlerini azalttı mı veya Mescid-i Aksa'ya saygı göstermelerine mi vesile oldu? Şimdi de bazı Arap ülkeleri Enver Sedat'ın yanlışını tekrarlamak istiyor.

İsrail rejimi ile irtibat kurmanın faydası yoktur. Umarız Allah'ın yardımıyla Filistin'de iyi sonuç elde edilir ve Filistinlilerin kendi toprakları ile Mescid-i Aksa'ya egemen olmaları yakında gerçekleşir''.

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