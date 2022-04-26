İran Parlamentosundaki Yahudi Milletvekili: İsrail rejimi sadece güçten anlıyor

Fars Haber Ajansı muhabirine konuşan Sameyeh, Dünya Kudüs Günü'nün yaklaşıldığına işaret ederek, ''İsrail rejimi sadece güçten anlıyor ve bu rejimle sadece güçle konuşmak gerekiyor'' diye vurguladı.

Sameyeh açıklamasnı şöyle sürdürdü:

''Deneyimlerimiz bize bu rejimle diplomatik yolla konuşmak isteyen ülkelerin bu yönteminin sonuçsuz olduğunu ve bu rejimin performansı, rejimin sadece güçten anladığını göstermiştir.

Gördüğümüz gibi önceki yıllarda İsrail rejimi ile anlaşmaya varma ve müzakerenin faydası olmamış ve rejimle mücadelenin tek yolu, Filistin halkı tarafından silahlı direnişten geçmektedir.

Bazı Arap ülkelerinin İsrail rejimi ile diplomatik ve siyasi iletişimi yenilgiye mahkumdur ve bu ülkeleri acı son bekliyor.

Filistin halkının Mescid-i Aksa'd İsrailli askerlerle çatışması, onların İsrail rejimi ile diplomatik ilişkileri istemediğini ve rejimle herhangi bir diplomatik iletişimi kınadıklarını gözler önüne sermektedir''.

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