Yemen Başbakanı: Filistin'in gerçek destekçisi Arap ülkeleri değil, İran'dır

Yemenli paralı askerlerin kararlarının Suudi Arabistan ile BAE'nin elinde olduğuna dikkati çeken Yemen Başbakanı, ''Bu ülkeler de İsrail rejiminin bölgedeki projesidir. Yemenliler Direniş Cephesinin hamisidir. Filistin Direnişi Arap ülkeleri tarafından değil İran tarafından desteklenmektedir'' diye konuştu.

Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nihale de bu kongrede yaptığı açıklamada, İsrail komplılarına karşı direnmekle birlikte Yemen'e saldıranlara da karşı koyulması gerektiğinin altını çizdi.

Nihale, ''Yemen'in zor koşulları ve tecavüzün sürmesi dikkate alınarak Filistin konferansının bu ülkede düzenlenmesi, birçok anlam taşımaktadır. Filistin halkı Siyonist düşmana karşı yeni denklemler oluşturmaktadır'' değerlendirmesinde bulundu.

Filistin Direniş Cephesi'nin Sana'daki Temsilcisi Ahmed Berke de, ''İsrail cinayetlerinde ısrar ettiği sürece Filistin halkının gücü ile iradesi artarak devam edecek. Bu güce bir sınırlama koyulamaz'' dedi.

Lübnanlı Milletvekili Muhammed Raad da konferansta yaptığı açıklamada, ''Bu konferansın bu an ve mekanda yapılması, Filistin halkının ülküsüne ilginin ciddiliğini gözler önüne sermektedir'' diye belirtti.

Filistin, İslam Ümmetinin Başat Meselesi adlı 4 günlük konferans, Yemen'in başkenti Sana'da birçok Yemenli ve Arap yetkili ve önde gelen şahsiyetin katılımıyla yapılmaktadır..

Konferansta dünya çapında 60 araştırma incelenecek.

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