Düşman Bizim Gelişmiş Özgün Strateji, Operasyon ve Taktik Modellerimizi Kavramaktan Aciz

İran İslam Cumhuriyeti Devrim Muhafızları Operasyon Yardımcısı Tümgeneral Nilforuşan Devrim Muhafızları’nın kuruluş yıldönümü nedeniyle yaptığı konuşmada söz konusu askeri ve güvenlik organizasyonunun geçtiğimiz yıllardaki başarılarını hatırlattı.
Tümgeneral Nilforuşan “Bugün İran batı Asya bölgesinde en büyük füze ve İHA gücü olarak biliniyoruz. Söz konusu füze gücü tamamen ülke içine dayalı ve üretim için gerekli olan her şey yerli bilim ve teknoloji temelinde gerçekleştiğinden ötürü bu güç sonlanmaz.” dedi.
İran Devrim Muhafızları yüksek yetkililerinden Nilforuşan konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Devrim Muhafızları’nın savunma gücü sadece İran içinde sınırlanmıyor. Devrim Muhafızları tüm ferasetiyle İslam’ı savunmak için birçok gücün oluşmasına yardımcı oldu ve ülkemizin güvenliği ve gücünü sınırlarımızın ötesinde da takip etti. Bugün İran İslam Cumhuriyeti’nin ve Direniş cephesinin bölge ve dünya çapında politik, askeri ve jeopolitik denklemlerdeki üstün gücüne tanıklık ediyoruz.”
İran İslam İnkılabı Muhafızları Operasyon Yardımcısı açıklamasının devamında İran’ın terörizme karşı başarılarına değinerek “Terörizm ve radikalizme karşı gerçek mücadelede halis Muhammedi mektebinin öğretileriyle şekillenen Devrim Muhafızları terörizm ve radikalizme karşı gerçek bir mücadele vererek kendi düşünce ekolünün ilahi oluşunu esas alarak tüm sapkın düşünceler ve ideoloji ekollerine karşı durup onlarla mücadele etmiştir.” ifadelerini kullandı.
İranlı üst düzey askeri yetkili Devrim Muhafızlarının insanlığa karşı ciddi bir tehdit sezdiği yerde devreye girip sapkın akımlarla sağlam ve sarsılmaz bir şekilde karşı karşıya gelip insanlığı savunduğunu söyledi.
Devrim Muhafızları Operasyon Yardımcısı Tümgeneral Nilforuşan “Biz bugün stratejik, operasyon ve taktik alanlarında yaratıcı, yenilikçi ve düşmanlar tarafından bilinmeyen ve onların kavrayamadığı farklı ve karmaşık modellere sahibiz. Bu nedenden ötürü düşman bizimle karşı karşıya gelmek konusunda kararsızlık gösteriyor.” ifadelerine yer verdi.
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Tahran, İRNA- İran Devrim Muhafızları Operasyon Yardımcısı Devrim Muhafızları’nın sahip olduğu gelişmiş füze ve İHA teknolojisinin insanlığı tehdit eden terörizm ve radikalizmi etkisizleştirmek için ne kadar etkili olduğunu hatırlatarak düşmanın İran’ın özgün gelişmiş strateji ve askeri operasyon taktiklerini kavramaktan aciz olduğunu söyledi.
İran İslam Cumhuriyeti Devrim Muhafızları Operasyon Yardımcısı Tümgeneral Nilforuşan Devrim Muhafızları’nın kuruluş yıldönümü nedeniyle yaptığı konuşmada söz konusu askeri ve güvenlik organizasyonunun geçtiğimiz yıllardaki başarılarını hatırlattı.
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