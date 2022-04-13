Düşman, İran devletine karşı saldırı yapma gücünden yoksun

General Kasım Süleymani'nin mezarını ziyaret eden General Pakpur burada yaptığı açıklamada, General Süleymani'nni eğittiği güçler ve onun asker arkadaşlarının halihazırda geçmişte olduğu gibi her türlü tehdide karşı koymak için tam hazırlık içerisinde olduklarına değinerek, ''Dünya da bu konuyu Şehti General Süleymani'nin şehadetinden sonra görmüş ve test etmiştir'' değerlendirmesinde bulundu.

General Pakpur konuşmasını şöyle sürdürdü:

''General Süleymani'nin kanı ve şhsiyeti o derece büyük ki tüm Amerikan yetkililer ölse bile Şehit Süleymani'nin kanının intikamı alınmaz, zira onun intikamını başka yöntemlerle almalıyız.

Biz General Süleymani'nin yolundan ve hayat felsefesinden gitmeliyiz.

Düşmanlar bu dengeyi anlamışlar ve buna uymamaları halinde ağır bir darbe alacaklar. Biz de bu dengeyi koruyoruz ve kesinlikle General Süleymani'den esinlenerek ve onun fedakarlığını yol haritamız yaparak her trürlü komploya karşı koyacağız ve dünya bu konuyu anlamıştır''.

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