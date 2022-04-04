Bilgi Tabanlı Şirketlerin Sayesinde Askeri Kabiliyetlerimizi Artırıyoruz

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Alirıza Tengsiri Devrim Muhafızları komutanları ve yetkililerinin katılımıyla düzenlenen bir törende yaptığı konuşmada İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamanei’n belirlediği yılın sloganının Devrim Muhafızları Komutanları için bir emir niteliğinde olduğunu belirterek “Cihadî ve yoğun bir çaba sarf ederek, 1401 hicrî-şemsî yılının sloganının tahakkuk bulması doğrultusunda önemli bir rol üstleneceğiz.” dedi.



Tümgeneral Alirıza Tengsiri konuşmasının devamında “Bilgi Tabanlı ve İstihdam Yaratıcı Üretim Yılı” sloganının önemine vurgu yaparak “Genç ve devrimci bilim insanlarımız geçtiğimiz yıllar boyunca İslam İnkılabı Lideri’nin yönlendirmesi ve desteğiyle bilgi tabanlı şirketlerin bünyesinde ülkemizin farkı alanlarındaki birçok bilimsel ve stratejik ihtiyaçlarını gidermeyi başardı. Söz konusu başarılardan bazıları yaptırımların etkisizleştirilmesiyle sonuçlandı.” ifadelerini kullandı.



İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Tengsiri yetel bilgi tabanlı şirketlerin başarılarını olumlu olarak değerlendirdikten sonra “Tüm bu başarılar İslam İnkılabı’nın meyveleridir. Biz de savaş kabiliyetlerimizi artırmak için bilgi tabanlı şirketlerin desteğinden yararlanarak onların potansiyellerini değerlendirip yılın sloganını gerçekleştirmek doğrultusunda etkili bir adım atabiliriz.” ifadesini kullandı.



İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı açıklamasının sonunda askeri ve savunma teçhizatının ülke içindeki üretimindeki büyük gelişmelere değinerek “Bugün Silahlı Kuvvetleri’mizin tüm teçhizatı ülkemizin içinde üretiliyor. Bu askeri teçhizat milli üretimdir ve bazıları bilgi tabanlı şirketlerin işbirliğiyle üretilmiştir. Bu yıl Tüm Silahlı Kuvvetleri Komutanı Ayetullah Hamanei’n vermiş olduğu emir üzerine bilgi tabanlı şirketlerle mevcut işbirliği yüksek oranda artacaktır.” şeklinde konuştu.



İran İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Nevruz konuşmasında yeni hicrî-şemsî yılını “Bilgi Tabanlı ve İstihdam Yaratıcı Üretim Yılı” olarak adlandırdı. Bu doğrultuda İran milletvekilleri, Bakanları ve Cumhurbaşkanı olmak üzere tüm devlet yetkilileri konuşmalarında söz konusu sloganın önemine vurgu yaparak bu doğrultuda birçok kararın alınmasını sağlayarak bu sloganın gerçekleşmesi için uygulamalara başladılar.



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