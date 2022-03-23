Yeni Yılın Sloganının Gerçekleşmesi Doğrultusunda Düzenli Bir Şekilde Çaba Göstermeliyiz

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi bugün 1401 Hîcri-Şemsî yılında düzenlenen ilk hükumet toplantısında İran İslam Cumhuriyeti Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei’in konuşmalarına değinerek “Liderimizin güveni, hükumetimiz için büyük bir hazinedir. Bundan ötürü Allah’a şükür etmemiz gerekiyor ve kendilerine de minnettarlığımızı göstermemiz lazım. Bu değerli hazineyi korumamız gerekiyor.” dedi.



İbrahim Reisi yapığı konuşmanın devamında “İran İslam Liderinin konuşmasında vurgulanan ilk konu, hükumetin tüm alanlarda halk temelli olması meselesiydi. Hükumetin halkın arasında ve halkın yanında oluşunu takviye etmesi gerektiği meselesi.” olarak hatırlatmada bulundu.



İran Cumhurbaşkanı açıklamasında İran İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Ali Hamanei’in değindiği konulara dikkat çekerek “Bu doğrultuda büyük bir önem arz eden mesele halkımıza ekonomik, kültürel ve sosyal sahalarda alan tanıyarak meselelerin daha hızlı çözülmesini sağlamaktır. Halkla beraber hareket etme doğrultusundaki tüm elde ettiğimiz başarıları koruyup bunları güçlendirmemiz gerekiyor.” dedi.



İranlı yetkili açıklamasında İran İslam İnkılabı liderinin konuşmasında yansıyan hükumetin başarılarına değinerek “Bu hükumetin ümidi halkımızın içinde tekrar canlandırdığını ve artırdığı İnkılap liderinin konusunda dile getirildi. Hükumette görevli olan herkesin ümidi halkımızın gönüllerinde artıracak tüm uygulamaları dikkate alması ve bu doğrultuda çabalaması gerekir.” ifadelerine yer verdi.



Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi açıklamasında hükumetin tüm organlarının yeni yılın sloganının gerçekleşmesi sistematik ve düzenli bir şekilde çabalaması gerektiğini belirtti.



İran Cumhurbaşkanı Reisi tüm yaptırımlar ve tehditlere rağmen dış ülkelerle yapılan anlaşmalar ve petrol satışının arttığını hatırlatarak “İnkılap Lideri, bazılarının yaptırımlara rağmen ilerlemenin mümkün olmadığını düşündüğünü ancak bu hükumet attığı adımlarla, yaptırım ve baskılar altında da konuların çözülebileceğini ve ilerlemenin mümkün olabileceğini göstermiş olduğunu belirtmişti. Bu doğrultuda tüm gücümüzle çaba gösterip ilerleme sağlamaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.



İslam İnkılabı Lideri Nevruz konuşmasında yeni yılı “Bilgi Tabanlı ve İstihdam Yaratıcı Üretim” yılı olarak adlandırmıştı.





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