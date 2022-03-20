Devrim Lideri 1401 yılını 'Bilgi Tabanlı ve İstihdam Yaratıcı Üretim Yılı' olarak adlandırdı

1401 İran yılının başlaması nedeniyle bir mesaj yayınlayan Ayetullah Hamanei, Nevruz ile İmam Zaman'ın doğum yıldönümünü büyük İran halkı ile aynı fikirleri paylaşan tüm halklara ve Devrim Lideri 1401 yılını 'Bilgi Tabanlı ve İstihdam Yaratıcı Üretim Yılı' olarak adlandırdıözellikle şehitlerin aileleri, gaziler, fedakarlar ve halka bilim, sağlık, güvenlik ve direniş alanlarındaki çeşitli alanlarda hizmt sunan kişilere tebrik ederek, yeni yılı 'Bilgi Tabanlı ve İstihdam Yaratıcı Üretim Yılı' olarak adlandırdı.

Ayetullah Hamanei 1400 yılını (21 Mart 2021- 20 Mart 2022 tariheri arası) inişli çıkışlı bir yıl olarak değerlendirerek, "Önemli ve büyük Cumhurbaşkanlığı seçimi, geçen yılın en önemli iniş çıkışlarından biriydi, çünkü halk koronanın tehlikeli olduğu dönemde bile seçime katılarak yeni bir hükümet kurdular. Yeni hükümey önceki onurlu hükümetten ayrı bir raya sahip bir halk hükümetidir ve halkta umutları canlandırmıştır'' diye belirtti.

Geçen yılı korona ile ciddi mücadele ve herkes için aşı sağlanması nedeniyle kayıpların önemli ölçüde azalma yılı olarak gödüklerini kaydeden Devrim Lideri, ''Bilim ve teknolojinin çeşitli alanlarında birçok gelişme yaşandı. Saygıın aşıdan uydu fırlatılmasına kadar büyük işler yapıldı. Öte yandan Amerikalıların geçen yıl İran'a karşı yapılan azami baskıda utanç verici yenilgilerini itiraf etmeleri, dünyanın diğer iyi haberlerindne biriydi. Direniş kazanıma neen oldu ve aslında İran milleti kazandı" diye konuştu.

Geçen yıl dünyanın başka yerlerinde meydana gelen sayısız olaya işaret eden Ayetullah Hamanei, ''Bütün bu olaylar İran milletinin emperyalizm karşısındaki yolunun doğruluğunu gösterdi'' diye açıkladı.

Ayetullah Hamanei mesajının devamında şu ifadeleri kullandı:

''Halkın geçim kaynaklarının kıtlığı, enflasyon ve pahalılık meselesi, 1400'ün en acı meselesiyi. Ekonomik sorunlar tedavi edilebilir ve tedavi edilmelidir. Hicri 15. yüzyılın başında yaşadığımız bu sorunların giderilmesini umuyoruz. Yılın sloganının belirlenmesindeki amaç, kamu görevlilerinin ve halkın hareketine yön vermektir. Bazı yıllarda yılın sloganına uygun olarak iyi başarılar elde edildi, ama bazı yıllarda eksiklikler vardı. Elbette “Üretim; Destekler ve Engelleri Gidrmek” yılı olan 1400 yılında da devam etmesi gereken güzel işler yapılmıştır.

Ekonomik sorunları çözmenin anahtarı ve ekonomik zorlukları aşmanın temel yolu üretimdir. Ekonomik büyüme, istihdamın artırılması, enflasyonun düşürülmesi, kişi başına düşen gelirin arttırılması, kamu refahının iyileştirilmesi ve milli özgüvenin ve itibarın arttırılması, son yıllarda iyi etkileri olan milli üretim adı verilen bu iksire bağlıdır.

Bu yıl da üretim konusuna, tabii ki üretimin yeni bir katmanına yani 'bilgiye dayalı' ve 'istihdam yaratan' üretimin üzerinde durmaya devam ediyorum.

Bilgiye dayalı ve istihdam yaratan üretimin belirlenmesi kriterini tüm ekonomik hedeflerde ileriye ve somut bir adım olarak değerlendiriyorum. Geçen yılki tavsiyesinin sokak tabelalarına, cihazların başlıklarına yılın adını koymak gibi yüzeysel işlerle yetinilmemesi gerektiğini vurgulamak isterim. İnşallah bu sloganda kalmayacak''.

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