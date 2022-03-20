Tahran'da bayram havası

Baharın kokusu başkent Tahran ile büyük şehirlerin kalabalık yüzlerini değiştirdi. Önümüzdeki hafta kente ve kıra ayak basacağız ve bu bir yılda birçok inişler ve çıkışlar yaşadık. Bu şehirler ve köyler arasında, ancak Tahran şehri, rengi ve Nevruz atmosferi ile yılın bu 365 gününün acısını azaltmak için her türlü çabayı göstermiştir. Bu nedenle bayrama kadar Tahran'ın güzelliklerini görme fırsatını kaçırmamakta fayda var.

Bu yıl elbette Tahran farklı bir yüze büründü. Şehri bizim için daha keyifli hale getiren alışılmış renk unsurları ve heykellere ek olarak, şimdi daha fazla akvaryum ve renkli duvarlar, milyonlarca nüfusu içine barındıran bu metropolün Nevruz'unu daha güzel hale getirecek.

Şehrin farklı bölgelerine nergiz gülü elemanları asıldı

Tahran Şehri Güzelleştirme Teşkilatı Müdürü, bu yıl Tahran'ı Nevruz'da farklı bir başkent yapacak planlar hakkında şunları söyledi: ''Bu iki yıl boyunca Nevruz koronanın gölgesinde kaldı. Bu yıl, durum son iki yıla göre biraz daha iyi olabilir. Duvar resimleri, aydınlatma, genel ekranlar ile kentsel peyzaj, şehrin çehresini değiştirecek projelerden bazıları.

Nergiz çiçeğinin hem tabiatın sembolü hem de İmam Zaman'ın sembolü olduğunu belirtmem gereliyor. Bu nedenle geceleyin aydınlatma ortamı ile donatılmış şekilde tasarlanan 200 nergiz gülü unsurunu meydan ve kavşaklara asmaya karar verdik. Nevruz'un değişmez geleneklerinden biri olan boyalı yumurta yerleştirme ile ilgili olarak, yaklaşık 100 sanatçı yumurta üzerine çizim ve boyama yaptı.

3 metre yüksekliğinde bir metrelik alana sahip büyük akvaryumları da şehrin dört bir yanına kurmayı hedefliyoruz. Bu akvaryumlar şehrin ana meydanlarına kurulacak. Bu akvaryumlara gerçek balıklar atılacak ve vatandaşlar Nevruz bayramından sonra akvaryum balıklarını bu akvaryumlara atabilir.

Güzelleştirme konusundaki yaklaşımlarımızdan biri de kentsel güzelleştirmeyi yaygınlaştırarak insanların bu konuya katılımını sağlamak. Buna göre camilerde, kamu kurumlarında ve heyetlerde 1.500 kentsel dekorasyon paketi başlatıldı. Bayraklar, renkli ipler ve kumaşlar da dağıtılıyor''.

Şehirlerin içinden yurttaşları sevindirmek

İranlı bir sosyologa göre, ''Coşku şehirlerin içinden insanlara bulaşabilir. Ancak Nevruz, insanların en kötü koşullarda bile terk etmediği büyük bir bayramdır. Koşullar yaşam koşullarını etkilese bile Nevruz geleneği sürdürülüyor. Bu nedenle Nevruz fırsatı değerlendirilmeli ve kentsel mekanlar insanların mutluluğu ve neşesi için hazırlanmalıdır. İnsanlar endişeliyken kentsel alanları dekore ederek sosyal kaygıyı azaltmaya yardımcı olabiliriz.

Tahran'ın farklı bölgelerindeki sokak festivallerinin vatandaşlara sanatçılarla yakın etkileşim kurma fırsatı sağlaması bekleniyor. Bu kez vatandaşlar da kentin sanat etkinliklerine katıldı.

Mart ayının sonu Tahran sakinleri için her zaman farklı olmuştur. Bir yandan Nevruz alışverişi ve yılsonu çalışmaları için eşi benzeri olmayan bir kalabalıkla karşı karşıya kalırken, diğer yandan bu son heyecan şehre insanların aylardır uzak kaldığı muazzam bir enerji veriyor. Bu nedenle Tahran bugünlerde vatandaşları için sevilen bir şehir haline geliyor.

