Cumhurbaşkanı Reisi'nin yeni yıl mesajı

Hürremşehir, İRNA- Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 1401 yılının başlaması nedeniyle yaptığı konuşmada, 15. yüzyılı (İran takviminde 2022 sonrası bir yüzyıl) İslami İran ile halkın aktif rol oynama yılı olarak adlandırarak, yeni yılın herkes için yeni bir dönem olması dileğinde bulundu.