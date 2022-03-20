20 Mar 2022 11:47
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Tecriş Çarşısı'nda baharın ayak sesleri

Tahran, İRNA- Tahran'ın en kuzey belediye bölgesinde bulunan Tecriş'teki tarihi çarşı, baharın ve Nevruz'un yaklaşması ile alışverişe çıkan halk ile doldu taştı. Fotoğrafçı: Bahar Takizade

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