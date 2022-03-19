19 Mar 2022 15:19
Journalist ID: 2391
News Code: 84690640
0 Persons

Ekler

Halhal'da Nevruz bölye karşılandı

Erdebil, İRNA- Nevruz Bayramı'na bir gün kala Erdebil ilinde yer alan Halhal ilçesi halkı çeşitli törenlerle Nevruz Bayramı ve baharı karşıladı.

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha