Halhal'da Nevruz bölye karşılandı

Erdebil, İRNA- Nevruz Bayramı'na bir gün kala Erdebil ilinde yer alan Halhal ilçesi halkı çeşitli törenlerle Nevruz Bayramı ve baharı karşıladı.
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