Tebriz'de Nevruzgah Töreni

Tebriz, İRNA- Azerbaycan'ın Nevruz tören ve geleneklerini korumak ve eski kültür ve görenekleri Nevruz yolcu ve turistlerine tanıtmak amacıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da Tebriz Otogarında Nevruzgah Törenleri düzenledi. Kamerman: Kazım Yusifi