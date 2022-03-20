20 Mar 2022 16:49
Journalist ID: 2391
News Code: 84691649
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Tebriz'de Nevruzgah Töreni

Tebriz, İRNA- Azerbaycan'ın Nevruz tören ve geleneklerini korumak ve eski kültür ve görenekleri Nevruz yolcu ve turistlerine tanıtmak amacıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da Tebriz Otogarında Nevruzgah Törenleri düzenledi. Kamerman: Kazım Yusifi

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