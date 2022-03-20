20 Mar 2022 20:54
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Devrim Lideri'nden 1401 yılının başlaması münasebetiyle mesaj

Tahran, İRNA- 1401 İran yılının başlaması nedeniyle bir mesaj yayınlayan Ayetullah Hamanei, Nevruz ile İmam Zaman'ın doğum yıldönümünü büyük İran halkıNA tebrik ederek, yeni yılı 'Üretim, Bilgi Tabanlı, İstihdam Yaratıcı Yılı' olarak adlandırdı. Fotolar: Devrim Lideri Sitesinden

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