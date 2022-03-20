Devrim Lideri'nden 1401 yılının başlaması münasebetiyle mesaj

Tahran, İRNA- 1401 İran yılının başlaması nedeniyle bir mesaj yayınlayan Ayetullah Hamanei, Nevruz ile İmam Zaman'ın doğum yıldönümünü büyük İran halkıNA tebrik ederek, yeni yılı 'Üretim, Bilgi Tabanlı, İstihdam Yaratıcı Yılı' olarak adlandırdı. Fotolar: Devrim Lideri Sitesinden
İlgili haberler
-
Tebriz'de Nevruzgah Töreni
Tebriz, İRNA- Azerbaycan'ın Nevruz tören ve geleneklerini korumak ve eski kültür ve görenekleri…
-
Tahran'da bayram havası
Tahran, İRNA- Yaklaşık iki yıldır iç içe olduğumuz koronalı dönemde doğal Nevruz yaşamadığımız…
-
Tecriş Çarşısı'nda baharın ayak sesleri
Tahran, İRNA- Tahran'ın en kuzey belediye bölgesinde bulunan Tecriş'teki tarihi çarşı, baharın…
-
Halhal'da Nevruz bölye karşılandı
Erdebil, İRNA- Nevruz Bayramı'na bir gün kala Erdebil ilinde yer alan Halhal ilçesi halkı çeşitli…
-
Nevruz-1401 Diplomatik Kutlama Töreni
Tahran, İRNA- Tahran'daki büyükelçilerin ve yabancı misyon başkanlarının katıldığı, Dışişleri…
yorumunuz