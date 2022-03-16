Tahran, İRNA- Tahran'daki büyükelçilerin ve yabancı misyon başkanlarının katıldığı, Dışişleri Bakanlığı diplomatik kulübünde düzenlenen Nevruz-1401 Diplomatik Kutlama Töreni yapıldı. Kameraman: Ahmed Muini Cem
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