15 Mar 2022 22:35
Journalist ID: 2391
News Code: 84683961
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Hemedan'da Dünya Nevruz Törenleri

Hemedan, İRNA- Dünya Nevruz Törenleri, UNESCO İran Ulusal Komisyonu'nun işbirliğiyle bugün Hemedan'daki İbn-i Sina Mezarı, İkbatan, İbn-i Sina ve İmam Humeyni kaldırımlarında düzenlendi. Kameraman: Adil Bahuda

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