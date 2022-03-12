12 Mar 2022 11:45
Journalist ID: 2391
News Code: 84679018
0 Persons

Ekler

Mazenderan halkının eski geleneği: Nevruz Okuma

Sari, İRNA- Nevruz'a günler kala Mazenderan ilinde yaşayan insanlar, geleneksel Nevruz Okuma törenleri düzenler. Nevruz Okuyan olarak bilinen kişiler bugünlerde şehir ve köylere giderek baharı övücü şiirler ve şarkılar seslendirir. Kameraman. İhsan Fazli Osanlu

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha