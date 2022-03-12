Mazenderan halkının eski geleneği: Nevruz Okuma

Sari, İRNA- Nevruz'a günler kala Mazenderan ilinde yaşayan insanlar, geleneksel Nevruz Okuma törenleri düzenler. Nevruz Okuyan olarak bilinen kişiler bugünlerde şehir ve köylere giderek baharı övücü şiirler ve şarkılar seslendirir. Kameraman. İhsan Fazli Osanlu
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