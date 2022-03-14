Yılın son kutlaması: Çarşamba Suri

Bu tören, yılın son Çarşamba gününden önce Salı akşamı yapılır. Bu eski festivalin geçmişi yüzyıllar öncesine dayanıyor.

Bu günde insanlar, kötülüklerden korunmak ve dileklerini gerçekleştirmek için büyük ateşler yakıp üzerinden atlayarak (Kızıllığın benden, sarılığım senden) şarkısını söyledikleri bir tören yaparlar. Bu şiir, İranlıların uzun süredir ateş için dua ettikleri ve yeni yıla mutluluk ve zinde başlamaları için geçen yılın hastalıklarını, rahatsızlıklarını ve endişelerini gidermesini istediği bir dua olmuştur. Çarşamba Suri ayrıca baharı kutlayan ilk dans olarak kabul edilir.

Çarşambası Suri ifadesi, biri haftanın bir günü anlamına gelen ve diğeri bazı İran lehçelerinde kutlama, parti ve kırmızı anlamını taşıyan iki kelimeden oluşur.

Bazı tarihçilere göre, Çarşamba Suri'nin kökleri Zerdüştilerin Hamasptamdam inancına ve Nevruz'dan altı gün önce kutlanan Ferveherlerin İndirilmesi Kutlaması'na dayanıyor.

Buhara Tarihinde dördüncü yüzyıldaki "Suri Gecesi"ne yapılan en eski atıfta, Çarşamba gününe atıfta bulunulmamaktadır, ancak bu kutlamanın arka planını gösteren "eski gelenek" kelimesi kullanılmaktadır:

Ateş yakıp atlamak

Çarşamba Suri'nin ana özelliği, güneş yılının son Çarşamba günü ateş yakıp üzerinden atlamaktır. Çarşamba Suri gününden bir veya iki gün önce insanlar yakacak odun, çalı ve benzerlerini toplamak için şehir dışına çıkar. Çarşamba Suri ateşinin yakıtı, örneğin hurma yaprağında veya Gilan'da pirinç saplarından geriye kalan temin edilen tarım artıklarından temin edilir. Yangının çıktığı yer çatı katı, bahçe, köy meydanı veya şehrin sokaklarıdır. Ateş yığınları, bir, üç, beş veya yedi yığın olarak ve birkaç metre mesafede dizilir. Ateş yakma, gün batımında veya sonrasında yapılır ve erkekler, kadınlar ve çocuklar üzerinden atlarken, "Kızıllığın benden, sarılığım senden" şarkısını seslendirir. Bazıları bunun onları gelecek yıl hastalık ve sarılıktan koruyacağına inanır. Törenden sonra yangını kendi kendine sönsün diye kendi haline bırakırlar.

Sürahi kırma

İnsanlar ateş yaktıktan sonra sefalet belirtisi olarak bir miktar kömür, kem gözlülük olarak bir miktar tuz ve yoksulluk işareti olarak bir madeni para çömleklere atarlar ve her aile ferdi bir kere sürahiyi başının etrafında çevirir ve son kişi, sürahiyi evin çatısına götürüp sokağa atar ve "Evin acısını ve sefaletini sokağa attım" der. Sürahiyi atarak, sefalet, kem gözlülük ve yoksulluğun evden ve aileden uzaklaştırıldığına inanılır.

Gizlice dinleme

Çarşamba Suri gecesi, oturup yoldan geçenlerin sözlerini dinleyerek, gelecek yılın kaderinin tahmin edilebileceği bir gelenek. Evlenmek isteyen veya ziyarete gitmek ve gezmek isteyen kadınlarla kız çocukları, Salı akşamı dışarı çıkıp evi terk etmek da yol ayrımında durup yoldan geçenleri dinleyerek, yoldan geçenlerin iyi ve kötü şeyler söylemesini veya acı tatlı konuşmasını fal ile yorumlarla.

Yoldan geçenlerden hoş ve mutlu sözler duyarlarsa, ihtiyaçlarının ve arzularının giderileceğini zannederler. Ancak acı ve hüzünlü sözler duyarlarsa, yeni yılda hedeflerine ve arzularına ulaşmanın mümkün olduğunu düşünmezler.

Kaşık çalmak

Çarşamba Suri akşamı adetlerinden biri de hem erkekler hem de kadınlar tarafından yapılan kadın kaşık çalmaktır.

Dilekleri ve hacetleri olan kadın ve kızlar, ellerinde eski bir tas ile bir kaşık alırlar ve geceleri ara sokaktan aşağı ineip yedi evin önünde dururlar ve tek kelime etmeden kaşıkları teker teker kaseye vururlar. Kaşık çalanların adak ve ihtiyaçları olduğunu bilen ev sahibi, kaselerine tatlı veya kuruyemiş, pirinç veya fasulye veya biraz para koyar. Kaşık çalanlar kaşık çalmaktan hiçbir şey alamazlarsa, arzu ve ihtiyaçlarının yerine getirilmeyeceği endişesi ile hayal kırıklığına uğrarlar. Bazen erkekler, özellikle gençler çarşaf giyer ve arkadaşlarının evlerine gülmek ve şaka yapmak için giderler.

Çarşamba Suri çorbası

Evde hasta veya ihtiyaç sahibi olan aileler, ihtiyacı karşılamak ve hastalarını iyileştirmek için adak adarlar ve yılın son Çarşamba gecesi "Ebu Derda" veya "Hasta Çorbası" pişirip hastaya verirlerdi. biraz, geri kalanını da yoksullar arasında dağıtırlardı.

Çarşamba Suri kuruyemişlerinin dağıtımı

Yılın son Çarşamba gecesi adak ve ihtiyaç sahibi kadınlar, "Çarşamba Suri Kuruyemişi" adı verilen yedi içli kuruyemiş alıp temizleyerek aralarında ve tanıdıkların arasında dağıtıp yerlerdi. Bugün Çarşamba Suri'nin kuruyemişleri fedakar yönünü kaybetmiş, Çarşamba Suri'nin atıştırmalıkları haline gelmiştir.

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