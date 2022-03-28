İran kornea bankası, dünyanın önde gelen 10 kornea bankasından biri

İran'da her yıl yaklaşık 7 bin kornea nakli gerçekleştiriliyor. Kornea nakli, donörden alıcıya hasarlı kornea dokusunun sağlıklı kornea dokusu ile değiştirildiği bir göz ameliyatı türüdür.

Yapay kornea, doğal kornea nakline iyi bir alternatif olabilir. Buna göre İran'da, bilgiye dayalı şirketlerden birinin araştırmacıları ve uzmanları, ülkede yapay kornealar tasarlayıp üretebildi.

Bu yerli ürünün üretimi ile artık başka ülkelere hasta göndermeye gerek kalmayacak ve hastalar, ülkede tedavi olabilecek. Ayrıca bu ürünün seri üretimi ve özellikle Amerikan modeli olmak üzere yabancı muadillerine göre daha düşük fiyatı düşünüldüğünde ülkede medikal turizmin gelişmesine zemin sağlamak mümkündür.

Şehit Beheşti Tıp Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi Said Haydari Keşel'e göre, geçen yıl bu İran ürünü kullanılarak 10 simetrik nakil yapıldı. Bu teknoloji bu yıl klinik aşamaya girmiş, başka bir deyişle insanlarda transplantasyon aşamasına gelmiş ve Sağlık Bakanlığı'nın iznini beklemektedir.

Şehit Beheşti Tıp Bilimleri Üniversitesi profesörü Muhammed Ali Cevadi ise İRNA'ya yaptığı açıklamada, İran'ın kornea nakli ve yapay kornea üretimi ve kullanımındaki ilerlemesini anlattı.

Aslında ülkemizde kornea dokusu sıkıntısı yoktur ve bu nedenle kimse uzun süre kornea nakli için kuyrukta kalmaz.

Az gelişmiş ülkelerin temel sorunlarından birinin kornea yetersizliği olduğunu dile getiren Cevadi, "Nüfusuyla kornea yetmezliği olmayan İran, kendi kendine yeten dünyanın ilk 10 bankasından birine sahip'' diye konuştu.

Bu teknolojik ürünü İran'da yapmak için yapay zeka ve 3D yazıcılar gibi modern teknolojiler kullanıldı ki bu İran ürünü ile yabancı ürünü arasındaki farkı gözler önüne seriyor.

Bu ürünün üretimi ile İran, bu teknolojiye ulaşan birkaç ülkeden biri haline geldi. Bölge ülkelerinde bu yapılmamakta ve yalnızca Amerika Birleşik Devletleri gibi bazı gelişmiş ülkeler bu teknolojiye erişebilmektedir.

Bu yerli ürünün üretimi başka ülkelere hasta gönderme ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Halihazırda yapay kornealara erişimin olmaması bazı İranlı hastalarda sorun yaratmış, bir kısmı da bu teknolojik ürünü kullanmak için gelişmiş ülkelere gönderilmekte ancak bu ürünün üretilmesiyle ihtiyaç sahibi hastalar ülke içinde tedavi edilebilmektedir.

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