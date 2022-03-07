2021 yılında İran'da organ bağışında ilk sırayı Yezd aldı

İRNA'ya kıonuşan Kahramani, "Bu ilde bu yıl 50 adet organ bağışı yapıldı" diye belirtti.

Yezd'de geçen yıl 18 karaciğer naklinin de gerçekleştirildiğini ifade eden Kahramani, Yezd ilinin son üç yılda organ bağışı alanında ülkede ilk üç il arasında yer aldığını kaydetti.

İlde bu yıl 50. organ bağışının bir hemşehrinin organını bağışlaması ile yapıldığını ifade eden Kahramani, hastanın karaciğer ve böbreklerinin ailesinin rızasıyla Şiraz İbn-i Sina Hastanesi'ndeki ihtiyaç sahiplerine nakledildiğini söyledi.

Her beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 8 kişiye nakledilebilir, ancak en iyi durumda 4 adede kadar nakil gerçekleştirilir.

Doktorlara göre bağışlanabilir organlar arasında kalp, akciğer, karaciğer, bağırsak, pankreas, böbrekler ve cilt, kornea, tendonlar, kıkırdak, kemikler ve kalp kapakçıkları gibi organlar bulunuyor.

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