İranlı doktor Dünya Organ Nakli Derneği 2020 Ödülü'ne değer görüldü

Uluslararası Organ Nakli Derneği Kongresi, 2020 Ödülü'nü İran karaciğer naklinin babası olarak tanınan Ali Melik Hüseyni'ye verdi.
Melik Hüseyni İran'da yaşayan iki insan üzerinde ilk karaciğer nakli yapan kişi olarak Tıp Ensiklopedisi'nde İran karaciğer nakli babası olarak kayıtlara geçti.
1949 yılında İran'ın güneybatısında yer alan Buyer Ahmed bölgesine bağlı Çeşme Çınar Köyü'nde doğan Melil Hüseyni, 1993 yılında İran tarihinde ilk defa karaciğer nakli yaparak adını tarihe yazdırdı.
Uluslararası Organ Nakli Derneği Kongresi her yıl organ nakli konusunda etkin işler yapan insanlara Özel Ödülü'nü vermektedir. 28. Uluslararası Organ Nakli Derneği Kongresi, sanal olarak 14-17 Eylül tarihleri arasında düzenlendi.
Melik Hüseyni'nin çalıştığı İbni Sina Hastanesi, 2017 yılında 638 karaciğer nakli yaparak dünya rekorunu kırdı.
Melik Hüseyni Ocak 2020'de ABD Cerrahlar Koleji İşbirliği Onur Ödülü'nü de almıştı.
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