İran yapımı organ nakli ilacı sayesinde 20 milyon dolar dövizin yurt dışına çıkışı engellendi

Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve Teknoloji Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, organ, beyin ve sinir nakline ihtiyaç duyan hastalara özel olan ve çok kritik ilaç kalemlerinden sayılan ilacı, İran'da faaliyet gösteren bir bilgi tabanlı şirket üretmeyi başardı.

Şirketin Genel Müdürü Hüseyin Selami konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Şirketimizin ürettiği ilacın adı immunuraldır. Organ nakli ihtiyacı olan hastalara verilen bu ilacın görevi, bağışıklık sistemi baskılayarak hastanın nakli yapılan organı geri çevirmemektir' dedi.

Bu ilacın satış ve üretim değerinin yıllık olalarak 60 milyar Tümen civarında olduğuna dikkati çeken Selami, İran'da yerli imkanlarla üretilen ilacın yabancı benzerinden yüzde 40 civarında daha ucuz olduğunu ve yüksek kaliteye sahip olduğunu dile getirdi.

Selami, bu ilacın yıllık olarak 20 milyon dolar civarında dövizin yurt dışına çıkmasının önüne geçtiğini sözlerine ekledi.

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