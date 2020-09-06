İlaç ve tıbbi malzeme ithalatı için 2.5 milyar dolar tahsis edildi

Şanesaz, geçtiğimiz yıl 3.6 milyar dolar değerinde ithalat beklentisinin olduğunu, ancak 700 milyon doların altında bir miktarla güvence altına alındığını dile getirdi.

Şanesaz,korona virüs aşısı ilgili olarak korona virüs aşısı için temel çabamız yerli olarak üretmek olduğunu ve bu konuda bir takım bilgi şirketlerinin bu konuda çaba ve araştırma yaptığını belirterek, küresel düzeyde korona aşısının son halini üreten bir firma olmadığını ve klinik testler aşamasında olduğunu belirtti.

Şanesaz,korona virüs aşısı ilgili olarak korona virüs aşısı için temel çabamız yerli olarak üretmek olduğunu ve bu konuda bir takım bilgi şirketlerinin bu konuda çaba ve araştırma yaptığını belirterek, küresel düzeyde korona aşısının son halini üreten bir firma olmadığını ve klinik testler aşamasında olduğunu kaydetti.

Şanesaz, geçen yıl yaşlılar , hamile kadınlar, kalp ve solunum yolu hastaları gibi acil durumda olan kişilere ve sağlık personeli için 250 bin grip aşısı yapıldığını ve bu sayı bu yıl 2,5 milyon aşıya ulaşacağını söyledi.

Şanesaz, Batılı ülkelerin yaptırımların ilaç ve tıbbi ekipmanı içermediğini, ancak uygulamada bunların ithalatının önüne engel koyduklarını söylediklerini sözlerine ekledi.

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