Sağlık Bakanı'ndan Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü'neABD ambargolarının son bulması talebi

Bakan Nemeki, Tedros Adhanom Ghebreyesus'e yönelik mektubunda, 'Ambargoların kaldırılması ve insanların sağlığının bozulmaması için küresel bir kampanyanın yapılma zamanı gelmiştir. Sayın zatıalinizden İran halkı ile diğer halkların acı çekmesine ve ölmesine nden olan ABD'nin gayrımeştu ve tek taraflı yaptırımlarının kaldırılması için gerekenin yapılmasını talep ediyorum' dedi.

Nemeki mektubunda şu ifadelere yer verdi:

'Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü'ne dünya çapında herkesin taahhüt ve fedakarlığını gerektiren koronavirüs ile mücadeledeki çabasına teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Geçen yedi ayda ülke genelinde birçok sağlık taraması yaparak yüksek risk grubundaki 28 milyon kişiyi sağlık taramasından geçirdi,k.

Son üç aydır akıllı mesafe, maske takma ve son olarak da okulları açmak gibi işlemleri yaparak hayatın normale dönülmesi için çalıştık.

Bütün çabalarımıza rağmen, Nükleer Anlaşma'nın açık ihlali gibi ABD'nin uluslararası yasaları hiçe sayması nedeniyle İran halkına karşı acımasızca ve geniş çaplı ambargolar devreye sokulmuştur.

İran'ın uluslararası banka kanallarına erişiminin engellemesi gibi yaptırımlar, ilaç ve tıbbi malzemelerin ithalatı önünde büyük sorunlar çıkartmakta ve bundan dolayı vatandaşlarımızın sağlığı bozulmaktadır.

Sizden yasal ve meşru beklentimiz, Dünya Sağlık Örgütü, BM ve diğer uluslararası örgütlerin ilaç ve hümaniter ürünlerin İran halkının erişimine sunulmasını mümkün kılmanızdır.'

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