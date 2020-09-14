Dünya tıp camiasının İrana karşı uygulanan ilaç yaptırımları kaldırmak için insani görevi var

İRNA’ya konuşan Dr.Mohammad Hüseyin Bahreyni Tusi, İran'a yönelik tek taraflı ABD yaptırımlarının kaldırılması için küresel çağrıya ilişkin Sağlık, Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanı'nın Dünya Sağlık Örgütü Genel Müdürü'ne gönderdiği mektuba atıfta bulunarak’ilaç ve tıbbi malzemeler İran halkına sunulmazsa, bu toplumun sağlığı için tehdit oluşturacaktır’ifadesini kullandı.

İranlı üniversite yetkilisi,’ABD hükümeti, uluslararası hukuka göre ilaç ve tıbbi cihazlara uygulanan yaptırımları kaldırması gerekiyor ve şimdi uluslararası kuruluşların İran halkına baskıcı yaptırımları kaldırması ve toplum insanlarının sağlığını etkilememesi için yardım etme zamanı’ifadesini kullandı.

İran Sağlık Bakanı'nın geçtiğimiz günlerde Dünya Sağlık Örgütü Genel Müdürü Dr.Tadros Adhanum'a bir mesaj göndererek ABD'nin İran'a karşı yasadışı ve tek taraflı yaptırımlarını sona erdirmek için küresel bir çağrıda bulunduğu belirtilmelidir.

İran Sağlık Bakanı, bu mesajında ‘Amerika Birleşik Devletleri tarafından uygulanan, İran ve diğer milletlerde acı ve ölüme neden olan ve küresel sağlık ve sağlık güvenliği açısından olumsuz sonuçları olan gayri meşru ve tek taraflı yaptırımları sona erdirmek için gerekli adımları atmanızı rica etmekteyim’diye vurguladı.

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