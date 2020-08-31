İran'da ikinci kalem insülin fabrikası açıldı

İlk kalem insülin üretim hattı bu yıl 1 Temmuz'da Sağlık, Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanı Said Nemeki'nin katılımıyla işletmeye girdi.

Sağlık, Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakan Yardımcısı Mehdi Şanesaz açılış töreninde yaptığı açıklamada, ’İnsülin, ülkeye ithal edilen tüm ilaçlar arasında en yüksek değerleme oranına sahiptir.Bir biyoteknoloji ürünü olan bu ilacın üretimi ülkeye yaklaşık 20 milyon dolar döviz tasarrufu getirmekte olup, ülke sağlık sistemi ve ilaç sektörü için bir onurdur’dedi.

Şanesaz,’Ülkenin ilaç endüstrisinde son zamanlarda birçok ilaç ürünü üretildi ve resmi açılış törenini bekliyorlar ve birçok ilaç üreticisi tören yapma sırasını beklemekteler, önümüzdeki haftalarda ülkede birkaç ilaç açılış töreni yapacağız’ifadesini kullandı.

Şanesaz,’Ülkede ithal ilaçları üretme kapasitesi büyüktür. Bilgi tabanlı şirketler bu yönde önemli bir rol oynamaktadır.Umuyoruz ki, bu ürünlerin üretimi ve Gıda ve İlaç İdaresi'nin bu stratejik ürünlerin üretilmesi için ruhsat vermesi ile bölgede ihracatı için zemin sağlanacaktır’diye ekledi.